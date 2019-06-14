Bıçaklı cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana
'da, lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Merkez Seyhan
ilçesinde, lise 3. sınıf öğrencisi Azat Çiçek'in (19) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İbrahim D. (20) ile zanlıyı bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bilal A. hakkındaki iddianame tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı, iddianamesinde İbrahim D'nin, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Bıçak taşıma" suçundan da bir yıl cezalandırılmasını, Bilal A'nın da "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Olayın iki grup arasındaki kavga
nedeniyle yaşandığının belirtildiği iddianamede İbrahim D'nin savunmasına da yer verildi.
Zanlı, savunmasında, kendisine saldırdığını iddia ettiği 30 kişilik gruptan kaçarken kendisini korumak için bıçak çekerek rastgele salladığını, bıçağın Çiçek'e isabet ettiğini sonradan öğrendiğini savundu.
İddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Olay
Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde 9 Ocak 2019'da çıkan kavgada Azat Çiçek bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Çiçeği bıçakladığı iddia edilen İbrahim D. (20) ile onu bıçakladığı ileri sürülen Bilal A, gözaltına alınmıştı.