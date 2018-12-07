Bıçaklı Gasp Olayına Karışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ
'da 3 ayrı gasp olayına karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde önceki gün üç farklı olayda,1 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp edilerek cep telefonları gasp edildi.Olayların polise yansıması üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında
gasp şüphelisi 3 şahıs tespit edilerek gözaltına alınırken olayda kullanılan bıçakta elegeçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli gasp suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Polis,Elazığ
07 Aralık 2018 Cuma 23:33