02 Aralık 2018, 10:48
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Eşcinsel İlişki Ararken Harabe Binada Gaspçıların Tuzağına Düştüler!

Mersin'de 2 saldırgan, eşcinsel ilişki vaadiyle kandırdığı 3 erkek ile harabe bir binada buluştu. 3 kişiyi bıçaklayıp gasp eden saldırganlar polis tarafından yakalanılarak tutuklandı.

Mersin'de 2 saldırgan, eşcinsel ilişki vaadiyle kandırdığı 3 erkek ile harabe birbinada buluştu. 3 kişiyi bıçaklayıp gasp eden saldırganlar polis tarafından yakalanılarak tutuklandı. Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

EŞCİNSEL 3 ERKEK, İNTERNETTE TANIŞTIKLARI 2 KİŞİ İLE BULUŞTU

Eşcinsel oldukları öne sürülen 3 erkek, internet üzerinden bağlantı kurdukları 2 kişi ile kent merkezinde buluştu

BIÇAKLANIP GASP EDİLDİLER

3 kişi, buluştukları kişilerce bıçaklanıp, telefonları gasbedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların faili olduğu gerekçesiyle G.Y. ve A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

"DAHA ÖNCE İLİŞKİYE ZORLANDIM" DEDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Aralık 2018 Pazar 10:48



YORUMLAR (6)
ADIYAMANLI: DEMEKKİ hırsızında sereflisi varmış hayat bir okul daha çok öğreneceğimiz var
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5 3
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o bölgeleri iyi bilirim bunların Allah la işleri dindiye birşeye inançlarıda yok ataistte değiller hayvanla insan arası yaratıklar
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14 1
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GARİP: keşke oldurselerdi hırsızlar toplardan daha şerefli
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10 8
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YORUMCU: hepsinin icinde iiii var bunların
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ASİLTÜRK__: Valla ne diyeceğimi şaşırdım. ALLAH ıslah etsin, kadın kıtlığı var dünyada, hiç kadın namına bir şey kalmamış, töbe töbe.
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18 6
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