Eşcinsel İlişki Ararken Harabe Binada Gaspçıların Tuzağına Düştüler!

Mersin'de 2 saldırgan, eşcinsel ilişki vaadiyle kandırdığı 3 erkek ile harabe birbinada buluştu. 3 kişiyi bıçaklayıp gasp eden saldırganlar polis tarafından yakalanılarak tutuklandı. Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

EŞCİNSEL 3 ERKEK, İNTERNETTE TANIŞTIKLARI 2 KİŞİ İLE BULUŞTU

Eşcinsel oldukları öne sürülen 3 erkek, internet üzerinden bağlantı kurdukları 2 kişi ile kent merkezinde buluştu

BIÇAKLANIP GASP EDİLDİLER

3 kişi, buluştukları kişilerce bıçaklanıp, telefonları gasbedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların faili olduğu gerekçesiyle G.Y. ve A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

"DAHA ÖNCE İLİŞKİYE ZORLANDIM" DEDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.