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Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Aydın'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

06.09.2019 02:16
Aydın'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
R.M. (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, R.M'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan R.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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