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Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

29.08.2019 15:52
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi'ndeki bir kuaför dükkanının önünde arkadaş oldukları öğrenilen S.Ö. (22) ile Serdar Altın (22) ve R.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, Altın'ı göğsünden, R.K'yi de karnından bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serdar Altın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
R.K'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis merkezine giderek teslim olan S.Ö, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yıldırım, Kuaför, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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