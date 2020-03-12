Menü
Haberler ›› Güncel ››Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel

Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

12.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:47
Adana 'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde iş yeri bulunan T.Y. (32) ve kardeşi T.Y. (31) ile Ali A. (39) ve Abdullah A. (40) arasında bıçaklı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, şüpheli iki kardeş ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılardan Ali A, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi sakladıkları eve düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin, olayın alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Adana Yüregir, Adana, kavga, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla