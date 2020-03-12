Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
12.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:47
Adana 'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde iş yeri bulunan T.Y. (32) ve kardeşi T.Y. (31) ile Ali A. (39) ve Abdullah A. (40) arasında bıçaklı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, şüpheli iki kardeş ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılardan Ali A, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi sakladıkları eve düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin, olayın alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde iş yeri bulunan T.Y. (32) ve kardeşi T.Y. (31) ile Ali A. (39) ve Abdullah A. (40) arasında bıçaklı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, şüpheli iki kardeş ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılardan Ali A, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi sakladıkları eve düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin, olayın alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Etiketler : Adana Yüregir, Adana, kavga, Güncel
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