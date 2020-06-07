Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

07.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:18
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki grup arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Ömer T. aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti, Kadir T. ise ağır yaralandı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Kadir T'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehitkamil, Gaziantep, Göllüce, Güncel, Haber

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