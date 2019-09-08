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Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.09.2019 00:02
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı'nda Metin D. ve kardeşi Çetin D. ile aralarında husumet bulunan Soner B. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Soner B'nin bıçakla saldırdığı Metin D'nin yanı sıra birbirlerini darp eden Soner B. ile Çetin D. de yaralandı.
Gelen sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Metin D. hayatını kaybetti.
Aynı hastaneye kaldırılan Soner B. ise buradaki tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren diğer yaralı Çetin D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Halitpaşa, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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