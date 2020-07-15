Bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'da, trafikte iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı Kütükçü Köprüsü'nde, trafik ışıklarında bekleyen araçtaki ile marketten çıkan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçak, sopa, merdane ve hortumun da kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı, bir aracın camları kırıldı.

Grubun yakınlarının da kavgaya karışması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaralılardan birinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.