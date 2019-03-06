Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.İddiaya bilgiye göre, Zeynel Uğuz, Molla Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir telefon bayisinde aralarında husumet bulunan Emir A. ve Emrah D. ile karşılaştı.Telefon bayisinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavgada, Uğuz'u çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.İlk tedavisi Karaman Devlet Hastanesinde yapılan yaralı Uğuz, Konya'ya sevk edildiPolis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.