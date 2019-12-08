Haberler » Güncel » Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haber

Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

08.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:45
'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde Şaban (26) ve Ferhat (23) ile Ali S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban ve Ferhat Karadağ bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Ali S. gözaltına alındı.
Yaralılardan Ferhat Karadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karadağ, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:00 Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı - Haber
21:00 "Beykoz Sempozyumu 2019" sona erdi - Haber
20:51 Bakan Akar'dan "Barış Pınarı" teşekkürü - Haber
20:50 3 çocuk annesi, intihar etti - Haber
20:49 Kayıp genç kız kiralık evde kalmış - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
8.12.2019 21:12:57