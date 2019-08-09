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Bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

09.08.2019 11:07
Bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Mestan köyü Aksu mezrasında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren N. tarafından Hüseyin (66), Baki (36) ve Kemal Durmuş (29) ile Ali Taymaz (33) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bıçaklı kavga: 4 yaralı

Çelikhan, Adıyaman, Aksu, Güncel

Kaynak: AA

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