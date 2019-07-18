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Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Adıyaman'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

18.07.2019 23:43 Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Adıyaman'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi'nde Ö.Y. ile ağabeyi İ.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y, ağabeyini karnından bıçakladı.
112 Acil Servis ekibince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel

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