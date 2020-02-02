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Bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı

Niğde'de meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

02.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:59Bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı

'de meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yeni Çarşı Matbaa Sokak'ta M.A.A. ile Okan Savi (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.A., yanında taşıdığı bıçakla Savi'yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savi, olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Savi hayatını kaybetti.


Olaydan sonra firar eden M.A.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE


Polis, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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