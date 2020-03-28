Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:13
Adıyaman 'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İki grup arasında Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirilerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

Haberin Videosu :

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Haberler
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Haberler
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:18: 65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Haber 23:17: Son Dakika: Bakan Koca: Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim - Haber 23:17: HAREM OTOGAR İŞLETMESİ FAALİYETLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU - Haber 23:17: Harem Otogarı faaliyetlerini durdurdu - Haber 23:16: Uşak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber