Haberler » Güncel » Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haber

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

21.12.2019 04:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 04:59
'un ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Ö. Z, B. B. ve A. B, henüz belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşıyla oturan Y. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y. D, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.
Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Y.D. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

05:18   Atık kağıt deposu yandı - Haber
05:14   ABD'den 738 milyar dolarlık rekor savunma bütçesi - Haber
05:03   Maltepe'de eğlence mekânında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Haber
05:02   Maltepe'de eğlence mekanında bıçaklı kavga 1'i ağır 3 yaralı - Haber
04:57   Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21.12.2019 05:23:31