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Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:51
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, İstanbul Caddesi'nde yolda yürüyen iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Özçelik ve yanındaki iki arkadaşı bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul Caddesi, Mehmet Özçelik, Isparta, Güncel

Kaynak: AA


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