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Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı

Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadıMALATYA - Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti.

26.08.2019 03:45
Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı
Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı
MALATYA - Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Aslantepe sokak içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışan iki grup arasında kavga çıktı.Bıçaklarında kullanıldığı kavgada Yunus Yıdız ile Muhammed Yıldız yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Muhammed Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Yunus Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürerken Muhammed Yıldız cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.
Bıçaklı kavgada yaralanan kardeşlerden 1'i kurtarılmadı

Muhammed Yıldız, Battalgazi, Malatya, Orduzu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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