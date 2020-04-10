Bıçaklı kavgaya karışanlara sosyal mesafeyi ihlal cezası
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheliye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
10.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:14
Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde aralarında "alacak meselesi" bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştığı belirlenen S.A, H.A. ve S.O, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli 3 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Beyoğlu Mahallesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel