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Bıçaklı saldırı ile ilgili maktulün eski eşi ve onun yeğeni gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

23.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:43
'ın ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde bıçaklanarak yaralanan Murat Firdevsoğlu (39), kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, olay sırasında maktulün yanında olan ve boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Hatice T'yi gözaltına aldı.
Daha sonra ekipler, olayla ilgilisi olduğu iddiasıyla Hatice T'nin yeğeni Mehmet T'yi (23) de ikametinde yakaladı.
Mehmet T'nin sorgusunda, Kanuni Mahallesi'ndeki evin önünde Firdevsoğlu'nun aracının buji başlığını gevşettiğini, güzergah üzerindeki arazide de aracın arıza vermesini beklediğini söylediği iddia edildi. Şüphelinin, kar maskesi ve eldivenle eniştesini bıçakladığını, cinayeti de halasıyla birlikte planladıklarını itiraf ettiği ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli hala ve yeğeni, adliyeye sevk edildi.
Bıçaklı saldırı ile ilgili maktulün eski eşi ve onun yeğeni gözaltına alındı

Yavuz Selim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA


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