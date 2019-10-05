Haberler » Güncel » Haber

Bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

05.10.2019 18:03
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rasathane Mahallesi Dr. Kamil Caddesi ile Kore Sokak'ın kesiştiği noktada Yaşar Y. (53) ve arkadaşı Ramazan Ö. (46) sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Sol kasığından yaralanan Ramazan Ö. Gazi Devlet Hastanesine, sol koltuk altı ve karın boşluğundan yaralanan Yaşar T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli Ali Ö. (47), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çakıyla yakalandı.
"Kesici aletle kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:24 Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
00:21 Afyonkarahisar'da panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
00:21 Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi
00:18 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı
00:10 Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
00:10 Beyoğlu'nda bıçakla yaralama
00:06 "Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesi'nden çıkarılması ortak hedef"