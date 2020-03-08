Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.
08.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:59
Samsun 'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştığı arkadaşı S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.B.Ç. (18) bacağının iki yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B.Ç., kendisini bıçaklayan arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Polis kaçan S.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN
Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştığı arkadaşı S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.B.Ç. (18) bacağının iki yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B.Ç., kendisini bıçaklayan arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Polis kaçan S.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
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