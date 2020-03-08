Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu - Haberler

Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.

08.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:59
Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
Samsun 'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştığı arkadaşı S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.B.Ç. (18) bacağının iki yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B.Ç., kendisini bıçaklayan arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Polis kaçan S.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış