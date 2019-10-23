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Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar, Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

23.10.2019 16:47

12 Ekim günü akşam saatlerindeFatih Fevzipaşa Caddesi'nde bir arkadaşıyla buluştuğu sırada, yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden iki bıçak yarası alan İsmail Mert'in (16) ölümü, yaşadığı Karagümrük'te büyük üzüntü yarattı.

CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

İsmail Mert, için Mihrimah Sultan Camii'nde öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, mahallesi, okulu ve futbol oynadığı kulüpten onlarca arkadaşı ile semtinden yüzlerce kişi katıldı. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.Cenazede taziyeleri babası Cengiz Bayar kabul ederken, anne Nilgün Bayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öğle namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, İsmail Mert'in tabutunu omuzlarından taşıyan kalabalık, cenaze aracıyla birlikte Edirnekapı Mezarlığı'na kadar tekbirler eşliğinde yürüdü. Cenaze töreni nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de İsmail Mert'in tabutunun geçtiği sırada selam durdukları görüldü. İsmail Mert'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Mert, 3. Sayfa, Spor, Güncel

YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN:Sizler bunlara daha oy vermeye devam edin araplar kendilerine faydasi yok bizleremi olacak bakin filistin icin turkuye her seyi yapiyor her sey ama bir sinir ötesi harekata sezsiz kaldi yani bunlara ne iyilik yaparsan yap bosuna oyuzden arapmi Allah uzak etsin ùlke ne hale geldi yazik millete yazik
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XXX:YABANCI UYRUKLU MU ? NE DEMEK BU YA ŞAŞIRDINIZ İYİDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YABANCI UYRUKLU DEMEK SAÇMALIK SURİYELİ DEMEK ÇOK MU ZOR ADİ PİSLİKLERİ KORUDUKÇA KORUYORSUNUZ BASIN HEP SİZİN YÜZÜNÜZDEN BUNLARA BU KADAR TAVİZ VERMEK SİZİN İŞİNİZ
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HAKAN:Ne yidigü belli olmayan suriyeli afgan ıraklıları doldurdunuz ülkeye sonuçları bunlar
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