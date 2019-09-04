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Bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

04.09.2019 00:40 Bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Tahir Gökçen karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılmak istenilen Gökçen'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis bıçaklı saldırganını kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gökçen, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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