Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu

Samsun'da erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi bir kadın hastanelik oldu.

03.10.2019 18:26Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu
Samsun'da erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi bir kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı İ.H.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen 3 çocuk annesi S.K.(33) çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Fatih Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:00 Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
21:55 Uyuşturucu madde satan karı koca operasyonla yakalandı
21:52 Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
21:49 Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
21:45 Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
21:41 Taksim'de intihar girişimi
21:39 Hatay'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı