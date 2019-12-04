Haberler » Güncel » Bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2) - Haber

Bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın hayatını kaybetti.

04.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 01:03
'nun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.
Hastane önünde yaşanan kalabalık nedeniyle polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:54 İSTEEND'ten korsan nakliyecilere tepki - Haber
01:42 Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi - Haber
01:39 Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
01:36 Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3) - Haber
01:35 Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü (2) - 5 (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı
10:21 Beylikdüzü'nde yoldaki araca yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
4.12.2019 02:08:10