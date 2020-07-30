Bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

30.07.2020 04:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 05:02

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde karşılaşan iki grup tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen olaya gruptakilerin yakınları da dahil oldu. Bıçak ve silahlarla birbirine saldıran iki gruptan 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Bıçaklı ve silahlı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmanpaşa, Kağıthane, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Haberler