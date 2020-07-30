Bıçaklı ve silahlı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde karşılaşan iki grup tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen olaya gruptakilerin yakınları da dahil oldu. Bıçak ve silahlarla birbirine saldıran iki gruptan 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.