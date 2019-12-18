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Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı

Merzifon ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

18.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:46Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı
ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Merzifon Ziraat Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "biçerdöver kullanımı" kursunu başarıyla tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, törende yaptığı konuşmada, ilçede tarımsal verimliliğin artırılması yönünde ciddi adımlar atıldığını söyledi.
Çiftçilerin her konuda eğitim alması gerektiğini vurgulayan Demirkale, şunları dile getirdi:
"Tarımsal üretimde verimliliğin artması yönünde önemli adımlardan birisi daha atıldı. Özellikle üretim aşamasının son kısmında kaybı önleme konusunda bir eksiklik görülüyordu. Bu eğitimlerden sonra verimliliğin daha fazla artacağına inanıyorum. Daha bilinçli, daha bilerek yapıldığında danedeki kayıp ciddi manada azalacaktır. Bu da hem sizlere hem de ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimizin eğitim almak istedikleri konular olursa bizler sonuna kadar destek vermeye hazırız. Yeter ki, hem çiftçimizin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine katkı olsun."
Konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

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