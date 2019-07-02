02.07.2019 15:50
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Biçerdöverin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Biçerdöverin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 45 yaşındaki şahıs, biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır 'ın Kocaköy ilçesinde 45 yaşındaki şahıs, biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaköy ilçesine bağlı Ambar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tarlanın çitlerini kontrol eden 45 yaşındaki Hikmet Akdemir, bu sırada geri geri gelen biçerdöveri fark etmedi. Biçerdöver sürücüsünün de fark etmediği Akdemir, aracın altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kocaköy Devlet Hastanesi 'ne, ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Akdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır , Kocaköy , 3. Sayfa

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