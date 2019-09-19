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Biçerdöverin içindeki 5 ton pamuk yandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 5 ton pamuk yandı.

19.09.2019 15:23Biçerdöverin içindeki 5 ton pamuk yandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 5 ton pamuk yandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Dikili kırsal Mahallesinde pamuk hasadı yapan biçerdöverin içerisinde bulunan 5 ton pamuk alev aldı. Yangını fark eden pamuk sahibi durum Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine bildirildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale eden ekipler daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı. Yangında toplam 5 ton pamuğun kül olduğu belirtildi. Biçerdöverde hasar meydana gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Dikili, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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