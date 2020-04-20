Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Biçerdöverler hasada hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde biçerdöverler bakıma alınarak hasat için son hazırlıklar yapılıyor.

20.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:23
Biçerdöverler hasada hazırlanıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde biçerdöverler bakıma alınarak hasat için son hazırlıklar yapılıyor.

Bakım ve hazırlıkları tamamlanan biçerdöverler Nisan ayının sonuna doğru hasat mevsiminin yaklaştığı yörelere yolculuk edecek. İlçede yaklaşık 110 biçerdöverler olduğu belirten bakım ustası Mustafa Okça, araç bakımlarının Mart ayı itibariyle başladığını belirtti. Hasat sezonuna İzmir'de Nisan ayı sonlarında başladığını belirten Okça, "Nisan'ın 25'inden sonra hasat sezonuna başlıyoruz. Şuanda ekinler sarardı. İzmir, Uşak, Kütahya, Bursa'dan başlıyoruz ve buradaki ekinlere dönüyoruz. Arpa, buğday, ayçiçeği ve son olarak darı hasadı yapıyoruz. Sonra 12'inci ayda tekrar biçerimizi bakıma alıyoruz. A'dan Z'ye bütün parçaları sökülüyor ve yaklaşık 10 ila 15 bin lirası bir bakım masrafı gidiyor. Hasat sezonuna bir biçer için operatör, yağcı ve 2 yardımcı olmak üzere 4 kişi hasada gidiyoruz ve 4,5- 5 ay evden ayrı kalıyoruz" dedi.

'Ekinde dane kaybı ve yangını önlemek adına bakım yapıyoruz"

Bizçerdöverleri hasat sezonuna hazırlayan tamircisi Salih Sarı ise, Nisan ayında biçerleri gönderdiklerini belirtti. Ağustos ayına kadar hasatların deva ettiğini belirten Sarı, "Arpa, buğday biçimi bittikten sonra darı hasadı başlıyor. Kasım ayına kadar biçimler devam ediyor. Biçimlerin bitiminde biçerdöverleri tekrar ağır bakıma alıyoruz. Mayıs ayına kadar tekrar bakımda kalıyor. Yürüyen fabrikaların bakımlarını yapmadığımız zaman randımanlı çalışmıyor. Dane kaybı yaşanmaması ve ekinlerde yangın çıkarmaması adına biçerlerin bakımını her dönem düzenli olarak yapıyoruz. Hem çiftçiyi, hem de biçerciyi mağdur etmemek adına bakımların yapılması önemli. Biz de kimseyi mağdur etmemek adına elimizden geldiği kadar bakımlarını yapıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sandıklı, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Varlık sebebim’ dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Türkiye’de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ramazan’da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı Haberler
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan’a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Bugün sizi neler bekliyor? Haberler
Bugün sizi neler bekliyor?
Küle dönen otomobilde feci şekilde yanan cansız beden bulundu Haberler
Küle dönen otomobilde feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Haberler ›› Güncel ››Biçerdöverler hasada hazırlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Demirköy'de koronavirüs tedbirleri - Haber 12:27: Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı - Haber 12:26: İki çocuk annesi, kendini astı - Haber 12:26: KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı - Haber 12:26: DSP'den TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan kutlama mektubu - Haber 11:51: İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir - Haber 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber 11:11: Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum - Magazin 10:08: Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi - Haberler 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu - Ekonomi 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber