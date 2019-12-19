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Bıçkıdan fırlayan odun omzuna saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçkı makinesinde odun kesen yaşlı adamın omzuna odun parçası saplandı.

19.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:18 Bıçkıdan fırlayan odun omzuna saplandı
'nın ilçesinde bıçkı makinesinde odun kesen yaşlı adamın omzuna odun parçası saplandı. Omzundan yaralanan adam hastaneye getirildi.

Olay Mahallesi Baycan Sokağı'nda bulunan bir odun kesme bıçkı atölyesinde meydana geldi. Makinede odun kesen 51 yaşındaki Fahrettin S'nin omuzuna fırlayan odun parçası saplandı. Acılar içerisinde kalan adam arkadaşları tarafından özel bir araçla hastaneye getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Fahrettin S. ameliyatta alındı. Ameliyatla omzuna batan odun parçası çıkarıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Akhisar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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