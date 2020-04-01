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Biden'ın başkan yardımcısı adayı Michigan Valisi Gretchen Whitmer olabilir

NEW ABD'deki başkanlık seçimi için yarışan Demokrat aday adaylarından Joe Biden, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı "başkan yardımcısı adayı" olarak düşündüğünü açıkladı.

01.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:30
Biden'ın başkan yardımcısı adayı Michigan Valisi Gretchen Whitmer olabilir

NEW ABD'deki başkanlık seçimi için yarışan Demokrat aday adaylarından Joe Biden, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı "başkan yardımcısı adayı" olarak düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak Demokrat aday adaylardan Biden, MSNBC televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. 10'a yakın kadın adayı başkan yardımcılığı görevi için düşündüğünü belirten Biden, Michigan Valisi Whitmer'ın da bunlardan biri olduğunu söyledi. Biden, "Whitmer, iki ay önce listeme girdi. Bir liste olacak ve nisan ortasına kadar sicil soruşturması yapacak bir sistem oluşturma sürecindeyim." dedi.

2018'den beri Michigan Valisi olarak görev yapan Whitmer'ın uzun süredir "Biden'ın yardımcısı olabileceği" yorumları yapılıyordu.

Whitmer, Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerinin yetersiz olduğu yönündeki eleştirileriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Başkanlık yarışından çekilen Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, California Senatörü Kamala Harris ve Minnesota Senatörü Amy Klobuchar hakkında da Biden'in başkan yardımcısı adayı olabileceği yorumları yapılıyor.

Trump'a karşı Demokrat Parti arasındaki başkan adaylığı yarışı, Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında devam ediyor.

ABD'deki başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak ve seçimi kazanan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Michigan, Güncel
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