Haberler » 3. Sayfa » Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı - Haberler

Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı

Adana'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste bidonlar içinde piyasa değeri 300 bin liralık 140 kaçak akıllı telefon ele geçirildi.

02.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:11 Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı
'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste bidonlar içinde piyasa değeri 300 bin liralık 140 kaçak akıllı telefon ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsten şüphelenip durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan bavullar ve su bidonları içerisinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan, 140 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca 980 paket elektronik sigara kartuşu, 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yolcu konumunda bulunan F.A., araç muavinleri Ö.Ç. ve U.A. gözaltına alındı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:14   Endonezya'da sel: 21 ölü - Haberler
11:12   Bursa'da kültür sanat - Haberler
11:12   Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı - Haberler
11:05   İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı - Haberler
11:04   Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı - Haberler
11:04   Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı - Haberler
10:56   Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı - Haberler
10:54   Son dakika: Saadet Partisi, Libya tezkeresine "evet" oyu verecek - Haberler
10:41   Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti - Haberler
10:35   Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı - Haberler
2.01.2020 11:16:32