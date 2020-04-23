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BİDOS bayramı evde kutlayan çocuklar için klip oluşturdu

Bilecik Doğa Sporları Dernek (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayan çocuklardan oluşan bir klip hazırladıkları söyledi.

23.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:40
BİDOS bayramı evde kutlayan çocuklar için klip oluşturdu
Bilecik Doğa Sporları Dernek (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayan çocuklardan oluşan bir klip hazırladıkları söyledi.

BİDOS Başkanı Feridun Aynur, kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde, meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklardan gelen videoları derlediklerini belirtti. Aynur, "İstiklal Savaşımızın taçlandığı, milli tarihimizin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 'den, 23 Nisan 2020'ye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100'üncü yılında BİDOS ekibi olarak ülkemizin geleceğine duyduğumuz güven ve umutla mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde, meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımızdan gelen videoları derledik. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ekibim adına kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Bilecik, Güncel , Haber
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