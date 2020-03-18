BİDOS'dan şehitler için 14 kilometrelik yürüyüş
Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla 14 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.
18.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:30
Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla 14 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.
BİDOS üyeleri şehitleri anmak için "Çanakkale geçilmez" sloganıyla Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt 'e bağlı Stres Tepesinden Yukarı Dere mevkinde 14 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüş sonundan dev bir Türk bayrağı açan BİDOS üyeleri, ellerinde de küçük kağıtlara yazdıkları "Çanakkale Geçilmez" yazısı vardı.
BİDOS Sekreteri Funda Tellici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı olduğunu söyleyerek, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Vatansever şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu destansı zaferin temelinde biliyoruz ki güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır" dedi.
Öte yanına yürüyüş sonundan grup üyesi Yılmaz Durmuş tarafından, "Mehmet Toprak Oldu" şiirini seslendirildi. - BİLECİK
BİDOS üyeleri şehitleri anmak için "Çanakkale geçilmez" sloganıyla Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt 'e bağlı Stres Tepesinden Yukarı Dere mevkinde 14 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüş sonundan dev bir Türk bayrağı açan BİDOS üyeleri, ellerinde de küçük kağıtlara yazdıkları "Çanakkale Geçilmez" yazısı vardı.
BİDOS Sekreteri Funda Tellici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı olduğunu söyleyerek, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Vatansever şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu destansı zaferin temelinde biliyoruz ki güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır" dedi.
Öte yanına yürüyüş sonundan grup üyesi Yılmaz Durmuş tarafından, "Mehmet Toprak Oldu" şiirini seslendirildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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