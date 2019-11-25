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BİDOS öğretmenleri unutmadı

Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS), öğretmenleri anmak amacıyla 70 kişilik bir ekiple İnegöl'e bağlı Sulhiye köyünde doğa yürüyüşü etkinliği yaparak 12 kilometrelik rotalarını tamamladılar.

25.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:33BİDOS öğretmenleri unutmadı
Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS), öğretmenleri anmak amacıyla 70 kişilik bir ekiple 'e bağlı Sulhiye köyünde doğa yürüyüşü etkinliği yaparak 12 kilometrelik rotalarını tamamladılar.

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS) Sekreteri Funda Tellici, "Bu hafta ilk defa kalabalık bir ekiple faaliyetimizi tamamladık. Bunun sebebi de aldığımız geri bildirimler. O kadar güzel yerlere gidiyorsunuz ki biz zorlanırız gelemeyiz şeklinde geri dönüşlerdi. Biz de bu hafta yaptığımız faaliyette parkuru 2 etaptan oluşturduk. Katılımcıları orta zorluktaki parkuru yürüyebilir ve kolay parkuru yürüyebilir olarak belirledik. Hem yeni katılımcılar rahatça yürüdü hem de kondisyon yapmak için etkinliğe katılan sporcularımız farklı bir rotadan faaliyeti tamamladı. BİDOS ailesi içinde herkes harika enerjilere sahip. Ekip olma becerisini deneyimleyerek yaşamamız çok güzel. Bu hafta Öğretmenler Günü olması sebebiyle de hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi anmak istedik" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, İnegöl, Yaşam

Kaynak: İHA

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