BİFO Beethoven'ın 250. doğum yılını kutladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Ludwig van Beethoven 'ın doğumunun 250. yılında özel bir konsere imza attı.İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Beethoven'a Armağan-1" adlı konserde, Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO'nun konuğu piyanist Rodolfo Leone oldu.2017 Uluslararası Beethoven Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü alan 27 yaşındaki İtalyan piyanist, konser öncesi müzik yazarı ve eleştirmen Feyzi Erçin'le yaptığı söyleşide, Beethoven'ın "Opus 62 Coriolan Uvertürü"nde yer alan 5. Piyano Konçertosu'nun kendine has bir başlangıca sahip olduğunu söyledi.Rodolfo Leone, eserde planladığı sürpriz kısımların olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:"5. Piyano Konçertosu, Beethoven'ın diğer parçalarından birazcık daha gösterişli yanları olan bir eser olarak bilinir. Piyanistlik olarak da zor. Fakat bence 4. Piyano Konçertosu daha büyük zorluklar içeriyor. 5. Piyano Konçertosu'ndaki esas zorluk ise aslında eserin bir tansiyonu var ve bu tansiyonu baştan sonra korumak lazım. Oktavlar, arpejler gibi içerisinde çok değişik gösteriş içeren şeyler var. Bunların her birisinin piyanistlik zorluğundan ziyade hepsini yaparken, bir yandan o tansiyonu baştan sona korumak ve akıcı bir şekilde ifade edebilmek gerekiyor."Beethoven'ın eserlerini çalarken dinleyicilere duygusal bir mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Leone, "O duygusal mesajı vermek için doğru olan nasılsa o şekilde çalmaya çalışıyorum. Ama özellikle de orkestranın sesiyle rekabet edebilmem ve bütün forteleri güzel çıkarabilmem için kodların ağırlığını parmaklara verecek şekilde kuvvetli bir şekilde çalmaya çalışıyorum." dedi.Leone, Beethoven'ın kendine has bir tarza sahip olduğuna işaret ederek, "Beethoven'ın eserlerini klasik ya da romantik gibi kalıplara sokmak mümkün değil. Ama klasik bir yapı içerisinde romantik anlar, romantik kaçışlar görebiliyorsunuz. Sonuçta ne kadar uzun yıllar geçse de evrenselliğini ve soyutluğunu korumaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu."Tarihte Beethoven'la birlikte ilk defa müzisyenin kimliği ve bakış açısı değişti"Feyzi Erçin de konserin başından sonuna kadar tiyatral bir performans olduğu yorumunu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Beethoven'ın en sevdiğim bestecilerin en başında gelmesinin sebeplerinden biri, müzik tarihindeki önemli yeridir. Batı'nın aydınlanma döneminde kiliseye ait olan bir müziğin onun döneminde giderek özgürleşmeye başlamasıdır. Bu anlamda Mozart ve Haydn da ne yaparlarsa yapsınlar, o dönemde müzisyene, besteciye olan bakışı değiştirmek için çok büyük başarılar elde ettiler. Ama ne olursa olsun onlar saraya bir şekilde aidiyetleri vardır. Tam olarak özgürleşmiş değillerdi. O tarihsel süreç içerisinde Beethoven'la birlikte ilk defa müzisyenin kimliği ve bakış açısı değişti."Söyleşi sonrası 2 bölümden oluşan konserde, Opus 73 "İmparator" başlıklı piyano konçertosu ile Opus 67 "5. Senfoni" adlı eserler seslendirildi.2020 Beethoven yılına özel, BİFO'nun gerçekleştireceği ikinci konser ise 14 Mayıs'ta düzenlenecek.Sascha Goetzel'in yönetimindeki orkestraya, dünyanın en iyi ses topluluklarından biri olarak anılan Salzburg Bach Korosu ile Ekaterina Siurina, Elena Maximova, Peter Sonn ve Bogdan Baciu eşlik edecek.BİFO'nın aynı zamanda sezon kapanış konseri olacak etkinlikte, ayrıca Beethoven'ın başyapıtı olarak kabul edilen 9. Senfoni müzikseverlerin beğenisine sunulacak.