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BİFO'nun Barış İçin Müzik Orkestrası ile sahne aldığı konser internette yayınlanacak

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan müzikseverler için Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile gerçekleştirdiği konseri internette yayınlayacak.

10.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:30
BİFO'nun Barış İçin Müzik Orkestrası ile sahne aldığı konser internette yayınlanacak
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan müzikseverler için Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile gerçekleştirdiği konseri internette yayınlayacak.
Orkestranın, çok sayıda çocuk müzisyenle aynı sahneyi paylaştığı konser, yarın 20.00'de Borusan Sanat'ın web sitesinden yayınlanacak.
Sascha Goetzel'in BİFO'yu, Samuel Matus'un Barış İçin Müzik Orkestrası'nı yönettiği konserde, piyanist Kaan Baysal solist olarak yer aldı.
Konserde, Glinka'nın "Ruslan & Ludmila", Ravel'in "Ma Mere l'Oye", Mozart'ın "La Majör Piyano Konçertosu", Bizet'nin "Carmen Süiti", Rossini'nin "William Tell Uvertürü", Bernstein'ın "Batı Yakası Hikayesi'nden Senfonik Danslar", "Dvorak'ın "9. Senfoni" ve Johann Strauss'un "Radetzky March" adlı eserleri yorumlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Borusan Holding, İstanbul, Güncel
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