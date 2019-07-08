Big Burn İstanbul, 26 Temmuz'da Şile'de

Her yıl bir öncekinden daha fazla festivalciyi kendine çeken Big Burn İstanbul iki yılda toplam 45 binden fazla müzikseveri ağırladı.

Yazın ardından tüm sezon boyunca konuşulmaya devam eden festival katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşattı. 3 gün boyunca müzik ve eğlence sunan Big Burn İstanbul, uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve prodüktörü, 5 sahnede ağırladı.

Her yıl daha fazla müzikseveri elektronik müzik ile buluşturmak için yola çıkan Big Burn İstanbul, bu yaz 26-27-28 Temmuz'da gerçekleşiyor.

Muhteşem bir 'line up' ile gelen festivalin yeni evi Şile'de. Mavi ve yeşilin kucaklaştığı eşsiz doğa, geniş kamp alanı ve bungalov evlere sahip Şile Woodyville Treehouses 3 gün boyunca elektronik müzikseverlere ev sahipliği yapacak.

Sahnede yer alacak DJ ve prodüktörlerin ilk bölümünü mayısta açıklayan Big Burn İstanbul'un Festival lineup'ına son eklediği isimler şöyle:Adiel, Antigone, Behrouz, Be Svendsen, Carlita, Francesca Lombardo,Ilario Alicante, Len Faki, Marco Resmann, Mind Against, Monoloc, Matthew Dekay, Oceanvs Orientalis, Ruede Hagelstein ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği efsane performansı dillerden düşmeyen yetenekli Peggy Gou!

Festivalin ilk açıklanan isimleri ise global elektronik müzik sahnesinin yıldızlarıydı: Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor (live), N'TO (live), Nastia, Recondite (live), Stephan Bodzin, Woralks.

Big Burn İstanbul'a geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede yurtdışından yoğun talep var. Festival ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak, avantajlı biletlerden yararlanmak ve daha fazlası için 'Burn Enerji İçeceği'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın!