Big Burn İstanbul Şehri Ateşlemeye Devam Ediyor!

Gerçek adı Anastasia Topolskaia olan sanatçıyı; elektronik müzik dünyası Nastia olarak tanıyor. Ukrayna Kiev'de küçük bir kasabada dünyaya gelen Nastia'amüzik eğitimi almadan mesleğini icra edenlerden. Gece hayatına dansçı olarak girip, 2006'da Kazantip partileriyle DJ'lik kariyerine başlayan Nastia; o gün bugündür Güney Amerika, Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa'nın birçok ülkesinde çaldı. 2010 yılından bu yana Arma17, Fuse ve Ampere gibi dünyaca ünlü kulüplerin Resident Dj'i olarak çalıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Pure partilerinde elektronik müzik sahnesinin en büyük isimlerimden Carl Cox ile Avusturalya'yı turlayan Nastia; minimal, drum & bass, endüstriyel techno, house gibi farklı disiplinlerden oluşan deneysel seti ile 1 Aralık Cumartesi, sezonun ilk Big Burn Nights gecesinde RX kabininde elektronik müzikseverlerle buluşuyor.

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