Big Burn Nights Kapsamında Şehri Ateşlemeye Geliyor!

Harika seri 12 Nisan Cuma gecesi RX İstanbul'da dans severleri Radio Slave ile bir araya getiriyor!

Bahar aylarının gelmesiyle şehir gece hayatı hareketlenmeye başlıyor. Elektronik müziğe verdiği desteklerle öne çıkan Burn Enerji İçeceği'nin katkılarıyla yine dev bir isim şehre geliyor, Radio Slave. 1992 yılından bu yana bir çok defa dünyanın en iyi Dj ve prodüktörleri arasında ismi geçen, Brighton doğumlu Berlin merkezli dünyaca ünlü Techno-House Dj'i ve Rekids plak şirketinin arkasındaki isim Matthew Edwards a.k.a. Radio Slave köklü bir geçmişe sahip.

Cocoon Club Frankfurt, WOMB (Official) Tokyo, fabriclondon, Space Ibiza ve Trouw Amsterdam gibi dünyanın dört bir yanında performans gösteren Radio Slave Dj Mag tarafından dünyanın en iyi remiksçileri arasında seçildi. Aynı zamanda "En iyi İngiliz Yapımcı" ödülüne kadar sayısız ödüllere sahip dev isim 12 Nisan akşamı Big Burn Nights kapsamında şehrin en iyi ses sistemine sahip kulübü RX Istanbul'da !

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Kaynak: Bültenler