Big Kill Filmi
Big Kill filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Big Kill filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
16.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:57
Muhabeseci olan Jim, karısının ölümünün ardından Arizona’da yaşayan kardeşine katılmak için Batı’ya doğru yola koyulur. Jim, yolculuk sırasında tanıştığı Jake ve Travis adında iki silahlı adamla arkadaş olur. Big Kill adı ile anılan kasabaya geldiklerinde, düşündüklerinden bambaşka şeylerle karşı karşıya kalırlar. Onları bekleyen şey hayatta kalma mücadelesi ve hepsini sonsuza dek değiştirecek bir karar anı olur.
Yönetmen: Scott Martin
Senaryo: Scott Martin
Oyuncular: Jason Patric, Lou Diamond Phillips, Christoph Sanders, Scott Martin , Clint Hummel, K.C. Clyde, Stephanie Beran , Elizabeth McLaughlin, Danny Trejo, Michael Paré, Audrey Walters, Jermaine Washington, Dennis LaValle , David Manzanares, Sarah Minnich, Paul Blott, Richard Barela, Toby Bronson, Shawn Dunham, Stephen R. Estler, Clebert Garcia, David Hight, Bob Jesser, Anderson Kee, James LaPrelle, Riley Carson Lewis, Rip Lowe, Ted Maritz, Itzel Montelongo, Cord Newman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Big Kill
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 126 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
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Yönetmen: Scott Martin
Senaryo: Scott Martin
Oyuncular: Jason Patric, Lou Diamond Phillips, Christoph Sanders, Scott Martin , Clint Hummel, K.C. Clyde, Stephanie Beran , Elizabeth McLaughlin, Danny Trejo, Michael Paré, Audrey Walters, Jermaine Washington, Dennis LaValle , David Manzanares, Sarah Minnich, Paul Blott, Richard Barela, Toby Bronson, Shawn Dunham, Stephen R. Estler, Clebert Garcia, David Hight, Bob Jesser, Anderson Kee, James LaPrelle, Riley Carson Lewis, Rip Lowe, Ted Maritz, Itzel Montelongo, Cord Newman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Big Kill
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 126 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
Big Kill Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Scott Martin, Sinema
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