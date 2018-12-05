Biga 146. Stp Toplantısı

Biga
ilçesinde Sivil Toplum Platformu'nun (STP) 146. toplantısı gerçekleşti.
Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Biga Ticaret Borsası Mümin Çalışkan toplantı salonunda yapıldı.
Oda başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri ve daire amirlerinin katıldığı toplantıda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Bayramiç
Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Öğretim Üyesi Dr. Zerrin Yüksel "coğrafi işaret tescil belgesi ve belgenin markalaşmadaki önemi" konulu sunum yaptı.
Toplantıda Biga'daki ürünlerin coğrafi işaret potansiyelleri değerlendirildi.
Biga
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:03