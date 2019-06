Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı.



Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, Kapalı Pazar Yeri'ndeki görkemli bir açılış töreniyle başladı. Biga Belediyesi'nin 21,22 ve 23 Haziran tarihlerinde düzenleyeceği Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin açılış töreni Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve tüm ilçe Kaymakamları, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kurum ve kuruluş müdürleri ile çalışanları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Gönüllerin Şehri Biga'mızda düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali bugünden geleceğe hayırlar ve bereket getirsin inşallah. Doğru zamanda doğru iş yapanları kutluyorum. Hepinizin bildiği gibi 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 yılında hizmete açılacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın katılımlarıyla 18 Mart 2017'de temeli atılan sadece bir köprü değil tarım, turizm, kültür, istihdam kısacası her şey demek olan bir eserdir. Bu festivalin başlamasının anlamı da birincisi yapılan festivalin Çanakkale Köprüsü açıldığında sadece Çanakkale'nin ilçeleri burada olmayacak. Avrupa burada olacak. Gönüllerin şehri Biga'nın Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Çok büyük bir vizyon katmış. Bizim yerli ve milli kültürü yaşatmak gibi bir görevimiz var. Kültürümüze sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu. Biga'nın ülke ekonomisine kattığı değere değinen Biga Kaymakamı Mustafa Can, "Biga'mız tarım ve hayvancılık, sanayi ve ticarette cazibe merkezi olmaya, büyük yatırımcıları çekmeye ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Tüm sanayicilerimiz, esnafımızla, devletimizin destekleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Biga Belediyemizin ilkini gerçekleştirdiği, esnafımıza da ciddi katkı sunacak olan festivalin başta esnafımız olmak üzere tüm Biga halkına, dışardan gelen vatandaşlarımıza hayırlı, bol bereketli kazançlar sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Festivali odaların, esnafların ve vatandaşların fikirlerini alarak düzenlediklerini belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bizler bugün çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Zira çok bekledik ve hasret kaldık. Kıymetli Bigalı hemşehrilerimiz istedi ve bu hasreti bitirmek de bizlere borç oldu. Biga festivaline, festival de en yakıştığı şehirle buluştu. İlkini düzenlediğimiz 'Biga Alışveriş ve Kültür Festivalimiz' öyle 2-3 günde alınan bir kararla, bu olsun, şöyle olsun, biz yaptık oldu anlayışıyla yapılmıyor. Hazırlıklarımıza haftalar öncesinde, kılı kırk yararcasına başladık. Farklılıklarla, farkındalıklar oluşturarak sahaya indik. 7'den 70'ye en kıymetlilerimiz olan Bigalılara ses verdik ve minicik yavrularımızdan tutun da gençlerimize, onlardan tutun da büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza, esnafımıza, derneklerimize; kısacası her kesimden her yaşa kadar ulaştık. Herkesin isteğini dinlemeye çalıştık ve gözlerdeki heyecana, gönüllerdeki birliğe ortak olduk. Bunları yaparken farklı dünya görüşlerine farklı anlayışlara her zaman saygılı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz 55 bin olarak birlikte Biga'yız. Sen yoksan bir eksiğiz. Gönül koymaya, kırmaya değil; Gönüller yapmaya ve o gönüllerde yaşamaya geldik. Ben bu duygularla sözlerime son verirken, 'Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'mizin Biga'mıza hayırlı olmasını diliyor. Siz saygıdeğer misafirlerimizi kıymetli Bigalı hemşehrilerimi ve sosyal medyadan ve televizyon ekranlarından bizleri canlı takip eden izleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böylesi coşkulu festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm misafirlerimiz ve çocuklarımız için iyi eğlenceler temennisinde bulunarak, esnafımıza hayırlı işler ve vatandaşlarımıza da hayırlı alışverişler diliyorum" diye konuştu. Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ünal Özcan, "Esnaf ve sanatkar bulunduğu ilde, ilçede, mahallede ve sokakta tüm halka hizmet veren onların güvenliğiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışan bir kesimdir. Özellikle yerel esnafın desteklenmesi gerekiyor. Gün gelir evinizde, cebinizde paranız olmaz marketinize, manavınıza gidersiniz. yarın öbür gün vereceğim dersiniz. Dünya düzenini değişmesiyle birlikte birçok yerde kredi kartınız veya paranız yoksa gittiğiniz yerde alışveriş yapamazsınız. Yerel esnafımızın kıymeti ve değeri bilinmesi lazım. Bugün burada Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın yerel esnafla ilgili, ilçelerimizi kapsayan esnafla ilgili yapmış olduğu etkinlik bizim bütçemize katkısı olan bir etkinliktir, emeği geçen herkesi kutluyorum ve bu festivalin devamlı hale gelmesini istiyorum" dedi. Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, ilçe kaymakamları ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve davetliler vatandaşların da katılımıyla kurdele keserek Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Kapalı Pazaryeri'ndeki esnafı ve vatandaşları selamlayarak hayırlı işler dileyen heyet, tezgahları gezip, kültür dernekleri stantlarını ziyaret ederek yöresel lezzetlerin tadına baktı. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, sanat, eğlence, alışveriş keyfiyle 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA