Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başlıyor

Biga Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan 'Biga Alışveriş ve Kültür Festivali', 21-22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kültür, eğlence ve alışverişin bir arada olduğu festivale tüm Bigalıları davet etti.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali program içeriği hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya yerel basın mensupları, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katılırken toplantı sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Başkan Erdoğan, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin 21 Haziran Cuma günü saat 14: 30'daki açılış töreniyle başlayacağını belirterek, "Çok güzel ve keyifli bir festival olacağına inanıyoruz. Tüm Bigalı hemşehrilerimizi dolu dolu geçecek ve birbirinden renkli görüntülere sahne olacak festivalimize bekliyoruz" dedi. Erdoğan, "21-22-23 Haziran tarihlerinde muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Biga'mızda bizleri ne gibi etkinlikler bekliyor, kısaca bunların tanıtımını sizlere yapmak istiyorum. 21 Haziran Cuma günü 14.30'da Kapalı Pazar yerimizde coşkulu bir açılış gerçekleştireceğiz. Bu coşkuya ortak olmak için değerli halkımızı açılışımıza, bu tarihi ana gönülden davet ediyorum. Açılışımızın hemen ardından Türk sinemasının ve tiyatrosunun çok önemli bir sanatçısını ağırlamanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız. Değerli sanatçımız Ahmet Yenilmez, geleneksel Türk tiyatrosundan Meddah gösterisiyle bizlerle beraber olacak ve hep beraber öz kültürümüze bir yolculuk yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Sirk ekibi ile ailelerimiz ve çocuklarımız çok eğlenecek"



Ahmet Yenilmez'in meddah gösterisi sonrası saat 16.00'da çocukların ve ailelerinin sabırsızlıkla beklediği çocuk gösterilerine geçeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Troya Sirk en coşkulu en heyecanlı ve en farklı gösterileriyle çocuklarımıza ve ailelerimize keyifli anlar yaşatacak, ailelerimiz ve çocuklarımız çok eğlenecek. Bu tarz aktivitelere yoğun bir katılım olduğundan ve çocuklarımızın daha çok eğlenmelerini istediğimizden sirk ekibimiz 21-22-23 Haziran'da yani festival boyunca gösterilerine aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.



Tüm gece konser ve halk oyunları gösterileri olacak



Tüm gece konser ve halk oyunları gösterilerinin süreceğini aktaran Başkan Erdoğan, "21 Haziran'da saatler 20.45'i gösterdiğinde İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Seda Sayan gibi değerli sanatçıların önemli konserlerinde, organizasyonlarında aynı sahneyi paylaşan 'Bigalı Kardeşler Saz Grubu' Belediye Meydanı'nda tadına doyumsuz bir konser verecek. 21.30'da örf, adet ve geleneklerimizin vazgeçilmez bir parçası olan halk oyunları gösterileri sizleri bekliyor olacak. Çok kapsamlı gösterilere imza atacağımız bu saatte yöresel oyunlarımızın yanı sıra tarih boyunca aynı kültür pınarından beslendiğimiz yabancı konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Biga Belediyesi Halk Oyunu Ekibi yanı sıra Bulgaristan'dan, Bosna Hersek'ten ve çeşitli ülkelerden halk oyunları ekipleri bizlerle beraber olacak. 21 Haziran Cuma saatler 23: 00'ı gösterdiğinde sahnemizi gençlere emanet edeceğiz. Biga'mızın sevilen ve yükselen değeri 'Grup Kafes' ile gençlerimiz eğlencenin tadını çıkaracaklar" dedi.



"Gençlerimizin özellikle istediği isim olan İrem Derici konser verecek"



22 Haziran Cumartesi günü Pazar Yeri'nde 13.00, 17.00 ve 21.30'da Troya Sirk'in gösterilerine kaldığı yerden devam edeceğini belirten Erdoğan, "20.45'te yerel sanatçımız olan Ercan Yeşiltaş konserini izleyeceğiz. Saatler 22: 00'yi gösterdiğinde müthiş bir konser halkımızı bekliyor olacak. Özellikle gençlerimizin çok ama çok istediği pop müziğimizin önde gelen isimlerinden İrem Derici bizlerle beraber olacak. Yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz yoğun geçen bir eğitim-öğretim sezonunun sonunda bu konserle rahatlayacak, stres atacak ve yaza keyifli bir başlangıç yapacak" şeklinde konuştu.



Çocuklar minyonlar ile keyifli anlar yaşayacak



23 Haziran günü 13.00, 17.00 ve 21.30'da sirk gösterilerinin olacağını ifade eden Erdoğan, "Sirkin seansları özellikle yoğun olacak çünkü sirkimize hem çok ciddi bir ilgi oluyor hem de anne-babalarımızın çalışma saatleri çocuklarıyla bu etkinlikleri kimi zaman izlemesine engel oluyor. Aile ortamının sağlanması ve her ailemizin çocuklarıyla birlikte heyecan dolu gösterilere tanıklık etmesi için böyle bir programı oluşturduk. 23 Haziran Pazar günü saat 14: 00 ve 16: 00'da iki seans olmak üzere Atatürk Kültür Merkezinde Çocuk gösterileri devam ediyor olacak. Çocuklarımızın çok sevdiği Minyonlar'ı onlarla buluşturmanın sevincini hep birlikte yaşayacağız" dedi.



"Kültür, eğlence ve alışveriş bir arada olacak"



"Bizler Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin ilk adımlarını halkımızdan gelen yoğun talep üzerine yerel esnafımızla bir araya gelerek attık" diyen Erdoğan, açıklamalalarını şu ifadelerel sonlandırdı:



"Sivil Toplum Kuruluşlarımız, odalarımız, esnaflarımız, derneklerimiz ve kültür derneklerimizin görüş ve düşüncelerini alarak, ortak istişareler sonucu festivalimizin içeriğini oluşturduk. Alışveriş kapsamında pazarcı ve esnaf arkadaşlarımız Kapalı Pazar Yeri'nde tezgahlarını kuracağı, vatandaşlarımızın da keyifle alışveriş yapacağı gibi; birçok kuruluşumuz ve kitap evlerimiz açtıkları stantlarda satış ve tanıtım yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'mizde üretilen el işi eserler sergilenecek, Kültür derneklerimiz değerlerini tanıtacak ve çeşitli gösteriler olacak. Biga'mızın canlı ve somut değerlerini öğrenecek ve kültürümüzü bir kez daha pekiştireceğiz. Ben kültür, eğlence ve alışverişin bir arada olacağı festivalimizin çok renkli ve keyifli geçmesini dileyerek, tüm halkımızı bu güzel organizasyonumuza davet ediyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA