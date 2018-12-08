Biga Belediyesi Kitap Fuarı Açıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:24



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:24

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kitap fuarının ikincisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.Biga Belediye Başkanı İsmail Işık açılışta yaptığı konuşmada, 16 Aralık Pazar günü sona erecek olan kitap fuarına 35 yayınevi ve 33 yazarın katılacağını söyledi.Fuarda Altan Öymen, Özlem Özdemir, Ali Lidar, Birol Tezcan, Başak Buğday, Buket Uzuner, Hüseyin Yurttaş, Varol Yaşroğlu, Aydın-Nilgün Ilgaz, Can Gürses, Serdar Aksu, Bülent Üstün, Yılmaz Aslantürk, Şermin Yaşar, Koray Yersüren, Dilara Keskin, Zeynep Sey, Emre Gül, Makbule Cengiz, İrfan Değirmenci, Ataol Behramoğlu, Nermin Yıldırım, Hakan Mengüç, Kahraman Tazeoğlu, H.Avni Danyal, Sinan Akyüz, Sevinç Erbulak, Ahmet Ümit, Ruhi Su, Haluk Çetin gibi ünlü isimlerin yer alacağını ifade eden Işık, " Geçtiğimiz yıl birincisini yaptığımız kitap fuarında biraz eksiklikler olabilir. Bunun için bu yıl ve bundan sonraki yıllarda bu eksikliklerimizi de gidererek Bigalıları kitapla ve Türkiye'nin önemli fikir insanları ile buluşturmaya devam edeceğiz. Atatürk Kültür merkezimiz 2016 yılında açıldı ve burası ile son derece gurur duyuyorum. Burayı cıvıl cıvıl yaşayan bir Merkez haline getirdiğiniz için de tüm Bigalılara teşekkür ediyorum. Burası bölgenin tek ve en büyük Kültür Merkezi. Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde Atatürk Kültür Merkezi özelliklerinde başka bir Merkez yok. Sadece sağda solda küçük küçük birimlerden oluşan etkinlikler yapılan alanlar var. Atatürk Kültür Merkezi gibi 12 bin metrekarelik alan ve içinde bu fonksiyonları olan başka merkezler yok. Biz belediyeciliği sadece yoldan, parktan, kanalizasyondan ibaret görmüyoruz. Belediyeyi canlı yaşayan bir organizma olarak kabul ettik ve hayatın her alanında olması gerektiğine inandık. Onun için de kültür ve sanat etkinliklerini çok önemsedik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesine kültür sanat ve okuyarak ulaşabiliriz. Bu yapmış olduğumuz çalışmaların temelinde de bu var. Kitaplarıyla geniş okuyucu kitlesine hitap eden çok sayıda kaliteli yazarımız, imza günleri ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacaklar. Ziyaretçiler, birbirinden değerli yazarlarla sohbet etme, zaman geçirme ve kitap imzalatma şansına sahip olacaklar. Fuar boyunca Bigalı kitapseverler, kitaplarla bol bol zaman geçirecekler" dedi.Konuşmaların ardından fuar alanı gezildi. Yazar Altan Öymen ve Özlem Özdemir okurları ile söyleşide bir araya geldi. - ÇANAKKALE