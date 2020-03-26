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Biga Belediyesi'nden 'evde kal' mesajı

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli, korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' mesajı verdi.

26.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:08
Biga Belediyesi'nden 'evde kal' mesajı
Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli, korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' mesajı verdi.

Biga Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki tüm park, cadde, sokak camiler, okullar, adliye, hastane, huzurevi, mezbaha, kapalı pazar yeri, şehir içi minibüsleri, taksi ve durakları, minibüs durakları, çöp konteynerleri ve birçok sosyal alanda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaparken, Biga Belediyesi İtfaiye ve zabıta ekiplerinde de anlamlı bir mesaj geldi.

İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası ve Biga Belediyesi önünde buluşan ekipler 'Biz senin için buradayız. Sen de bizim için evde kal" yazılı kağıtlarla Biga halkına evde kal çağrısında bulundular.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, "Tüm dünyada ve ülkemizde görülen korona virüse karşı yine ülkemiz genelinde tüm görevliler işinin başındadır. Bizler de evde kal çağrısına destek olmak için böyle bir farkındalık çalışmasını yaptık. Salgına rağmen tüm gücümüzle 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Biga İtfaiyesi olarak sokak ve caddeleri yıkıyoruz, hemen ardından da belediyemizin diğer ekipleri dezenfekte çalışmasını gerçekleştiriyor. Halkımızın evde kalmasıyla, devletimizin tüm birimlerinin çalışmasıyla, birlik ve beraberlik içinde bu salgın hastalığı atlatacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye, Zabıta, Biga, Güncel

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