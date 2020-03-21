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Biga Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

ÇANAKKALE Biga ilçe Belediyesi, koronavirüse karşı önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, vatandaşların kullandığı toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

21.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:10
Biga Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

ÇANAKKALE Biga ilçe Belediyesi, koronavirüse karşı önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, vatandaşların kullandığı toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. İlçedeki sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Biga'da da bir dizi önlem alındı. Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Atatürk Kültür Merkezi, Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi'ndeki kurslar, kültürel ve sportif etkinlikler, konferans ve toplantılar, Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki eğitimler, tedbir kapsamında ileri bir tarihe kadar erteledi.

Biga Belediyesi ayrıca, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşları için iki ay boyunca su kesintisi yapmayacağını duyurdu. Belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı şehir içi minibüsler, Ağaköy midibüsleri, köy minibüsleri, belediye araçları, durak, park ve yeşil alanlar ile birlikte, huzurevi, adliye, aile sağlığı merkezi, çöp konteynerleri ve kapalı pazaryerini dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, paniğe kapılmadan, uzmanların direktiflerine dikkatle uyarak virüsten korunmak amacı ile her zamankinden daha hassas ve tedbirli davranılması tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

"Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından hızlıca harekete geçtik. Bizim, ilçemizdeki birinci önceliğimiz kıymetli vatandaşlarımızın sağlığıdır. Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün birkaç vaka ile birlikte ülkemizde de görülmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs ile ilgili toplantıda birtakım tedbirler açıklandı. Biz de yerel yönetimler olarak Biga'mızda tedbirlerimizi aldık ve belediyemizde yaptığımız toplantı sonrası harekete geçtik. Geçtiğimiz ay okul, park ve toplu taşıma araçlarımızda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yapmıştık. Şimdi de ekiplerimizle birlikte ilçemizin her yerinde ve özellikle risk oluşturabilecek noktalarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar düzenli olarak ve hız kesmeden devam edecek. Hemşehrilerimiz müsterih oldukları gibi ben vatandaşlarımızdan özellikle Sağlık Bakanlığımızın yaptığı önlem ve kurallara uymalarını rica ediyorum. Bilhassa bilgi kirliliği ve panik havasından uzak durarak devletimizin açıklamalarını takip etmelerini istiyorum. Ayrıca dünyayı sarsan koronavirüs krizine karşı profesyonelce bir çalışma yürüten ve çok önceden gerekli önlemli alan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Biga, Güncel

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