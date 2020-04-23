Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Biga Belediyesi'nden muhtarlık ve odalara 10 bin maske

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, muhtar ve oda başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyerek 10 bin maske teslimi yaptı.

23.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:54
Biga Belediyesi'nden muhtarlık ve odalara 10 bin maske
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, muhtar ve oda başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyerek 10 bin maske teslimi yaptı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında merkez mahalle muhtarları ve oda başkanlarının katılımıyla belediye meclis salonunda istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilk olarak korona virüsle mücadelede gösterilen özverili çalışmalarından dolayı muhtar ve oda başkanlarına teşekkür etti. Salgının ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal olumsuz etkilerinin değerlendirildiği toplantıda Biga Belediyesi'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan, "Belediye olarak virüsle mücadelemize ilk günden bu yana titizlikle devam ettiğimiz gibi vefa ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Ekonomik olarak sorun yaşayan ve gerçek ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarımızı muhtarlarımızın koordinesi ile Ramazan ayında da sürdüreceğiz. Mahalle muhtarlarımız bu süreçte gece gündüz çalışıp herkese ulaşarak yoğun ve özveriyle çalışıyor. Bizimle ilgili gerçek ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza destek konusunda bizi arıyorsunuz ve 7/24 arayabilirsiniz. Bu süreçte hepimizin yaptığı çok kıymetli bir iş. Gelen talepleri not ederek hem Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma Vakfına hem de bizlere iletin. Vatandaşımızı yormayacağız ve sorunlarını çözeceğiz. Bu süreçte sessiz ve sahipsiz kimse kalmayacak. Özellikle yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini sahipsiz bırakmayarak ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeliyiz" dedi.

Karşılıklı fikir alışverişi ve istişarenin ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 10 bin maskenin teslimini muhtar ve oda başkanlarına yaptı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biga, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
İşte Youtube’a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti Haberler
İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Haberler››Güncel››Biga Belediyesi'nden muhtarlık ve odalara 10 bin maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Meslek lisesinde sağlıkçılar için "video larinkosgop" cihazı üretildi - Haber 12:48: Site bahçesinde çocuklarla halaya tepki - Haber 12:48: O türkünün iki farklı versiyonu arşivlerden çıktı (1) - Haber 12:48: Muhammed bin Selman'ın 2030 rüyası kâbusa dönüşüyor - Haber 12:48: Iğdır'da 83 kişinin katledildiği "Uzun Hüseyin Kuyusu" Ermeni mezalimini unutturmuyor - Haber 12:09: Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı - Ekonomi 11:32: Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı - Haber 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber